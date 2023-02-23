Как воины делают «недоброе утро» для врагов, показали ВСУ

https://racurs.ua/n180261-kak-voiny-delaut-nedobroe-utro-dlya-vragov-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Як українські воїни роблять «недобрий ранок» для російських окупантів, показав перший механізований батальйон третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України.

Недобрий ранок для ворогів нації… Вас Вітає перший механізований батальйон 3 ОШБр, — йдеться у повідомленні захисників України.

Нагадаємо, третя окрема штурмова бригада є підрозділом ЗСУ, який було сформовано 9 березня 2022 року на базі підрозділу Територіальної оборони «Азов».