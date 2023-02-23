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ГУР перехватило жалобы солдата рф - То вертушка наша по нам работала, то танк

ГУР перехватило жалобы солдата рф — То вертушка наша по нам работала, то танк

23 фев 2023, 21:20
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергове аудіоперехоплення розмови російського окупанта з іншим військовослужбовцем. Солдат армії рф розповів про втрати, відправлення на війну мобілізованих без підготовки та масові втечі солдатів.





Усі валять, взагалі, всі, всі, прямо конкретно, — розповідає воєнний злочинець рф.

Він заявив про повну відсутність підготовки перед відправленням на передову, а також про те, що позиції росіян обстрілюють їхні ж бойові вертольоти та танки.

Вчора вертушка ударила по наших позиціях, наша ж вертушка… З танка тричі били по наших позиціях, теж переплутали координати, — вказав солдат рф.

Окупант також скаржився на постійні обстріли з танка, міномета і автомата. Російський психолог у відповідь на запитання солдатів рф, навіщо вони тут, відповів:

Ви — ніхто, ви просто запас, у разі чого вас посунуть, і тоді вам ще треба буде довести, що ви учасники бойових дій.

Источник: Ракурс


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