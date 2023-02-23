ВСУ превращают в металлолом российские ББМ под Угледаром

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Ракурс

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, яка входить до складу механізованих військ Збройних сил України, показала момент перетворення російських броньованих машин на металобрухт. Вдале полювання на військову техніку окупаційної армії воїни ЗСУ реалізували поруч з Вугледаром у Волноваському районі Донецької області.

Про це повідомив 23 лютого у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.