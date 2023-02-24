Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о мире. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n180269-genassambleya-oon-prinyala-ukrainskuu-rezoluciu-o-mire.html

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Генасамблея ООН у четвер, 23 лютого, підтримала резолюцію про українську формулу миру.

Резолюцію «Про засади Статуту ООН, які лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні» підтримала 141 країна. Сім держав висловилися проти, а 32 країни утримались від голосування. У документі наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту ООН. Про це йшлося в трансляції засідання.

Зокрема, проти голосували Білорусь, Еритрея, Малі, КНДР, Нікарагуа, Сирія та країна-агресор російська федерація. Серед тих, хто «утримався» були Китай, Вірменія, Індія, Іран, Казахстан та Пакистан.

Резолюція української формули миру містить вимогу до рф «негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів». Також міститься заклик до належного поводження з військовополоненими, повного дотримання міжнародного гуманітарного права та негайного припинити атаки на критично важливу інфраструктуру України.

Також ухвалена ООН резолюція згадує про необхідність «забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному або міжнародному рівні». Крім того, документ закликає членів ООН співпрацювати для подолання глобальних наслідків повномасштабної війни рф проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав розгромом росії голосування Генасамблеєю ООН за резолюцію української «формули миру».

Дипломат наголосив, що відтепер будь-які мирні пропозиції, які можуть у майбутньому лунати від тієї чи іншої держави, мають знаходитися в рамках цієї резолюції і відповідати її ключовим параметрам. І того, чого немає в резолюції, іншим країнам буде дуже важко «продати» як додатковий конструктивний елемент свого мирного плану

За словами міністра, вчорашнє голосування в ООН повністю зруйнувало міф про те, що начебто лише Захід підтримує Україну.

141 країна, серед яких абсолютна більшість країн Латинської Америки, країн Азії, більшість країн Африки, — усі проголосували на підтримку резолюції, — заявив Кулеба у відеозверненні, яке опублікував у Facebook.

Президент України Володимир Зеленський теж відреагував на історичне рішення. У Twitter він подякував усім країнам, які підтримали критично важливу резолюцію.

Нагадаємо, перед голосуванням резолюції на підтримку України Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив повномасштабне вторгнення росії в Україну й назвав розв’язану москвою війну «наругою над колективним сумлінням» світової спільноти.