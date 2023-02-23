Генсек ООН назвав війну рф проти України “наругою над колективним сумлінням”

https://racurs.ua/ua/n180257-gensek-oon-nazvav-viynu-rf-proty-ukrayiny-narugou-nad-kolektyvnym-sumlinnyam.html

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Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш перед голосуванням резолюції на підтримку України засудив повномасштабне вторгнення росії в Україну. Гутерріш назвав «наругою над колективним сумлінням» світової спільноти розв’язану москвою війну.

Перша річниця російського вторгнення в Україну є похмурою віхою — як для українського народу, так і для міжнародного співтовариства… Напад росії на Україну — це виклик основоположним принципам і цінностям нашої багатосторонньої системи. Це наруга над нашим колективним сумлінням, — зазначив Гутерріш, виступаючи на надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку за день до річниці початку повномасштабного вторгнення рф.

Він закликав «відступити від прірви». Гутерріш також нагадав про загрозу застосування ядерної зброї.

Так зване тактичне застосування ядерної зброї абсолютно неприйнятне. Час відступити від краю прірви… Війна — це не рішення. Війна — це проблема, — сказав Гутерріш.

Водночас голова Генеральної асамблеї, угорський дипломат Чаба Кереші також наголосив, що «росія була і залишається найважливішим членом співтовариства націй», і що в ООН чекають, коли вона повернеться «на шлях збереження миру».