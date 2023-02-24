Военные потери россии за год войны назвало командование. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n180273-voennye-poteri-rossii-za-god-voyny-nazvali-v-genshtabe-infografika.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація за рік повномасштабної війни з Україною втратила майже 147 тис. солдатів, офіцерів та найманців.

Лише за минулу добу, 23 лютого, були ліквідовані 970 окупантів. Також було знищено 13 танків, сім БТР та БМП, 11 артсистем, три установки РСЗВ, три засоби протиповітряної оборони, 10 автомобілів. Також було збито чотири безпілотники. Про це 24 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 146 тис. 820 (+970) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 363 (+13) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 600 (+7) од,

артилерійських систем — 2 тис. 363 (+11) од,

РСЗВ — 474 (+3) од,

засоби ППО — 247 (+3) од,

літаків — 299 (+0) од,

гелікоптерів — 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 33 (+4),

крилаті ракети — 873 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 224 (+9) од,

спеціальна техніка — 229 (+1).

Нагадаємо, 22 лютого у районі Вугледару та Мар’їнки на Донеччині українські війська 22 лютого знищили 14 танків, 17 бойових машин піхоти та три легких броньовики МТ-ЛБ. Також за один день ворог втратив понад 120 військових убитими та 137 пораненими.