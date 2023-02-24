Британская разведка заявила о начале нового этапа войны рф с Украиной. Фото:

https://racurs.ua/n180274-rf-nachala-novyy-etap-v-voyne-s-ukrainoy-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Повномасштабне вторгнення в Україну росія розпочала після того, як їй не вдалося розколоти країну гібридними методами.

З 2014 року москва має стратегічну мету — встановити контроль над Україною. У 2014−2021 роках агресор домагався цієї мети шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму. А 24 лютого 2022 року країна-агресор розпочала повномасштабне вторгнення зі спробою захопити всю країну та повалити її уряд. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 24 лютого, який оприлюднили у Twitter.

У звіті йдеться, що до квітня у москві зрозуміли, що їхній план провалився, тому командування рф зосередилося на розширенні та оформленні свого панування над Донбасом та півднем. Розвідка вважає, що кремль у цьому досяг повільного і надзвичайно дорогого прогресу.

Також у Лондоні вважають, що в останні тижні агресор змінив свій підхід. Ворожа кампанія, швидше за все, спрямована насамперед на ослаблення ЗСУ, а не на захоплення нових значних територій. Почалася війна на виснаження, а командування рф, ймовірно, проводить довгострокову операцію, розраховуючи на те, що переваги агресора в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну.

Нагадаємо, Федеральна розвідувальна служба Німеччини вважає, що вже мобілізованих понад 300 тис. росіян може бути недостатньо для перемоги в Україні, тому на війну російський диктатор володимир путін може підправити ще мільйон осіб.