Зеленский вышел на большую пресс-конференцию в годовщину 24 февраля

https://racurs.ua/n180288-zelenskiy-vyshel-na-bolshuu-press-konferenciu-v-godovschinu-24-fevralya-translyaciya.html

Ракурс

Президент України 24 лютого вийшов до ЗМІ на прес-конференцію «Лютий. Рік незламності».

Володимир Зеленський вирішив поспілкуватися із журналістами у широкому колі вперше від початку повномасштабного вторгнення росії.