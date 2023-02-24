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Зеленский вышел на большую пресс-конференцию в годовщину 24 февраля

Зеленский вышел на большую пресс-конференцию в годовщину 24 февраля (ТРАНСЛЯЦИЯ)

24 фев 2023, 17:34
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Президент України 24 лютого вийшов до ЗМІ на прес-конференцію «Лютий. Рік незламності».





Володимир Зеленський вирішив поспілкуватися із журналістами у широкому колі вперше від початку повномасштабного вторгнення росії.

Источник: Ракурс


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