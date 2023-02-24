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Зеленський вийшов на велику прес-конференцію у річницю 24 лютого
Зеленський вийшов на велику прес-конференцію у річницю 24 лютого (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n180288-zelenskyy-vyyshov-na-velyku-pres-konferenciu-u-richnycu-24-lutogo-translyaciya.htmlРакурс
Президент України 24 лютого вийшов до ЗМІ на прес-конференцію «Лютий. Рік незламності».
Володимир Зеленський вирішив поспілкуватися із журналістами у широкому колі вперше від початку повномасштабного вторгнення росії.
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