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Ракурс
Зеленський вийшов на велику прес-конференцію у річницю 24 лютого

Зеленський вийшов на велику прес-конференцію у річницю 24 лютого (ТРАНСЛЯЦІЯ)

24 лют 2023, 17:34
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Президент України 24 лютого вийшов до ЗМІ на прес-конференцію «Лютий. Рік незламності».





Володимир Зеленський вирішив поспілкуватися із журналістами у широкому колі вперше від початку повномасштабного вторгнення росії.

Джерело: Ракурс


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