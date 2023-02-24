"Мирный план" Китая – появилась реакция Зеленского, США и ЕС

https://racurs.ua/n180293-mirnyy-plan-kitaya-poyavilas-reakciya-zelenskogo-ssha-i-es.html

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Володимир Зеленський вважає, що представлений Китаєм так званий «мирний план» — це не декларація, або резолюція, а лише «думки».

Він вважає позитивним той факт, що Китай почав говорити про Україну. Питання, що йде за словами від китайської сторони.

Там говориться про територіальну цілісність, але не вказано якої країни саме. Але наша цілісність порушена. Там говориться про ядерну безпеку. Це важливо. Це співпадає з інтересами світу, — заявив Зеленський 24 лютого на прес-конференції у Києві.

Зеленському здається, що це був не мирний план Китаю — Пекін просто показав свої думки щодо цього.

Є думки, з якими ми не погоджуємося, але однак, це вже щось, — сказав президент.

У США також відреагували на представлений Пекіном «мирний план» щодо України. Радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван вважає, що пропозиція Китаю могла б обмежитися першим пунктом — про повагу до суверенітету всіх країн.

За його словами, КНР не використовує всі свої важелі, щоб реально допомогти зупинити війну.

Тим часом держсекретар США Блінкен негативно оцінив ідею негайного укладання перемир’я в Україні, яка міститься в китайському мирному плані. США вважають, що негайне перемир’я в Україні призведе лише до посилення та переозброєння росії, — сказав Блінкен. При цьому він сказав, що США готові брати участь у будь-яких переговорах щодо війни в Україні. Частина українських посадовців розкритикувала «мирний план» Китаю. Будь-який «мирний план», який передбачає лише «припинення вогню» і, як наслідок, нову лінію розділення та окупацію територій, — це не про світ, — написав у Twitter радник керівника Офісу президента України. Михайло Подоляк. — Швидше йдеться про «заморожування війни», про «чергові етапи геноциду». Україна продовжує наполягати на виведенні російських військ зі своїх міжнародно визнаних кордонів 1991 року. З такою заявою виступив лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Китайці говорять про необхідність поважати суверенітет кожної країни, але ніде немає на увазі, що російські війська мають бути швидко виведені з України, заявив він по телебаченню. Його колега з партії та голова комітету із закордонних справ Ради Олександр Мережко назвав документ «провокаційною пропагандистською акцією КНР». Це збірка «порожніх гасел», стверджує він. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував «мирний план» Китаю.

Я не називаю це мирним планом, це документ про позицію, — зауважив він, спілкуючись із журналістами перед засіданням Ради Безпеки ООН щодо України.

Нагадаємо, Пекін раніше представив документ із 12 пунктів, який передбачає відновлення мирних переговорів між Москвою та Києвом.