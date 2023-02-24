КНР представила свой «мирный план» по завершению войны в Украине. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n180272-kitay-predstavil-svoy-mirnyy-plan-po-zaversheniu-voyny-v-ukraine.html

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Китай опублікував так званий «мирний план» із своїми ідеями щодо врегулювання війни в Україні, яку безпідставно розпочала рф.

Документ містить 12 пунктів. У ньому йдеться про повагу до суверенітету всіх країн, відмову від «менталітету холодної війни», припинення бойових дій, відновлення мирних переговорів та вирішення гуманітарної кризи. Також план містить інформацію про захист цивільного населення та військовополонених й підтримання безпеки атомних електростанцій. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки.

У запропонованому Пекіном документі також є пункти про:

Зниження стратегічних ризиків;

Сприяння експорту зерна;

Припинення «односторонніх» санкцій;

Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;

Сприяння післявоєнній відбудові.

Однак у цьому документі відсутні чіткі рекомендації про те, як досягти припинення вогню немає. Зазначається лише, що «всі сторони повинні підтримати росію і Україну в роботі в одному напрямку і якнайшвидшому відновленні прямого діалогу, щоб поступово деескалувати ситуацію і в кінцевому підсумку досягти всеосяжного припинення вогню».

Нагадаємо, 23 лютого Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила проект резолюції, який інкорпорує ключові положення запропонованої восени 2022 року Україною «формули миру». Китай утримався від голосування за цей документ.