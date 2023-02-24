Війна в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180270-syly-oborony-za-dobu-vidbyly-pryblyzno-100-atak-okupantiv-genshtab.html

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Сили оборони України за минулу добу, 23 лютого, відбили 100 атак російських окупантів на п’яти напрямках.

Ворог наступав на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. У цих районах ворог зосереджує основні зусилля для наступу. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 24 лютого.

Українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та один інший важливий об'єкт ворога.

У Генштабі додали, що водночас ворожа армія завдала 10 ракетних та 31 авіаційний удар. Ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні об'єкти на Харківщині та Херсонщині. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Нагадаємо, у районі Вугледару та Мар’їнки українські війська 22 лютого знищили 14 танків, 17 БМП та три легких броньовики МТ-ЛБ. Також за один день ворог втратив понад 120 військових убитими та 137 пораненими.