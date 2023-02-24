Зеленский назвал условия дипломатического завершения войны

https://racurs.ua/n180295-zelenskiy-nazval-usloviya-diplomaticheskogo-zaversheniya-voyny.html

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Володимир Зеленський, президент України, назвав умови при яких можна буде дипломатично поставити крапку у цій війні.

Для початку, будь ласка, поважайте наше право жити на нашій землі! Вийдіть з нашої території. Припиніть нас бомбити. Припиніть вбивати цивільне населення. Припиніть вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику! Припиніть бомбування міст, сіл. Припиніть вбивати просто собак, котів, просто тварин, палити ліси! Ось все це ви припиняєте, і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми будемо дипломатично ставити крапку!

Крім того, Зеленський сказав, що Україна планує створити спецтрибунал над керівництвом рф на майданчику ООН.

На думку президента, багато країн бояться створювати національні трибунали, на допомогу може прийти об'єднувальна місія ООН.

Перед тим, щоб створювати щось у себе в державі, потрібна політична воля, об'єднання. В ООН будь-які держави, уряди й лідери отримують політичну підтримку цього процесу, — сказав президент.

Лідерами допомоги у створенні спецтрибуналу є Нідерланди, Велика Британія, США та країни Балтії.

Якщо партнери дотримаються слова, на нас неминуче чекає перемога. Вірю, що цьогоріч вона буде, так Зеленський оцінив строки завершення війни.