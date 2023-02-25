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Последствия российских обстрелов, фото: Сергей Лысак
Рашисты за ночь девять раз обстреляли Никополь и Марганец, есть значительные разрушения (ФОТО)https://racurs.ua/n180306-rashisty-za-noch-devyat-raz-obstrelyali-nikopol-i-marganec-est-znachitelnye-razrusheniya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 лютого, дев’ять разів били з важкої артилерії по Нікополю та Марганцю Дніпропетровської області.
Минулося без постраждалих, однак є значні руйнування. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Російські обстріли завдали таких руйнувань:
- у Нікополі понівечені відразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин. Також у місті побиті 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Ушкоджень зазнали газогони та лінія електропередач;
- у Марганці пошкоджені 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Загорівся автомобіль — пожежу вже приборкали.
Обстеження територій триває.
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