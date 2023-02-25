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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Лисак

Рашисти за ніч дев’ять разів обстріляли Нікополь та Марганець, є значні руйнування (ФОТО)

25 лют 2023, 08:43
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 лютого, дев’ять разів били з важкої артилерії по Нікополю та Марганцю Дніпропетровської області.





Минулося без постраждалих, однак є значні руйнування. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські обстріли завдали таких руйнувань:

  • у Нікополі понівечені відразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин. Також у місті побиті 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Ушкоджень зазнали газогони та лінія електропередач;
  • у Марганці пошкоджені 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Загорівся автомобіль — пожежу вже приборкали.

Обстеження територій триває.

Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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