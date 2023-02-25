Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n180306-rashysty-za-nich-dev-yat-raziv-obstrilyaly-nikopol-ta-marganec-ie-znachni-ruynuvannya-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 лютого, дев’ять разів били з важкої артилерії по Нікополю та Марганцю Дніпропетровської області.

Минулося без постраждалих, однак є значні руйнування. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські обстріли завдали таких руйнувань:

у Нікополі понівечені відразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин. Також у місті побиті 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Ушкоджень зазнали газогони та лінія електропередач;

у Марганці пошкоджені 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Загорівся автомобіль — пожежу вже приборкали.

Обстеження територій триває.