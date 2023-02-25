В Херсоне из-за российского обстрела ранены двое спасателей

Во время обстрела Херсона пострадали двоє спасателей, фото: «Сила правды»

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Ракурс

У Херсоні через російський обстріл поранені двоє працівників обласної аварійно-рятувальної служби.

Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Фахівці закривали OSB-листами вікна на вулиці Полтавській у Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога, — вказано в повідомленні. — Чоловіки дістали уламкові поранення. Постраждалих шпиталізували, їм надається вся необхідна допомога.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі повідомив, що в результаті сьогоднішнього артилерійського обстрілу Херсона у лікарні опинилися троє місцевих жителів.