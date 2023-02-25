В Херсоне из-за российского обстрела ранены двое спасателей

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Во время обстрела Херсона пострадали двоє спасателей, фото: «Сила правды»
В Херсоне из-за российского обстрела ранены двое спасателейhttps://racurs.ua/n180314-v-hersone-iz-za-rossiyskogo-obstrela-raneny-dvoe-spasateley.htmlРакурс
У Херсоні через російський обстріл поранені двоє працівників обласної аварійно-рятувальної служби.
Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Фахівці закривали OSB-листами вікна на вулиці Полтавській у Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога, — вказано в повідомленні. — Чоловіки дістали уламкові поранення. Постраждалих шпиталізували, їм надається вся необхідна допомога.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі повідомив, що в результаті сьогоднішнього артилерійського обстрілу Херсона у лікарні опинилися троє місцевих жителів.
Російські терористи воюють з мирним населенням, — наголошує Єрмак.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...