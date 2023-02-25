У Херсоні через російський обстріл поранені двоє рятувальників

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Під час обстрілу Херсона постраждали двоє рятувальників, фото: «Сила правди»
У Херсоні через російський обстріл поранені двоє рятувальниківhttps://racurs.ua/ua/n180314-u-hersoni-cherez-rosiyskyy-obstril-poraneni-dvoie-ryatuvalnykiv.htmlРакурс
У Херсоні через російський обстріл поранені двоє працівників обласної аварійно-рятувальної служби.
Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Фахівці закривали OSB-листами вікна на вулиці Полтавській у Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога, — вказано в повідомленні. — Чоловіки дістали уламкові поранення. Постраждалих шпиталізували, їм надається вся необхідна допомога.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі повідомив, що в результаті сьогоднішнього артилерійського обстрілу Херсона у лікарні опинилися троє місцевих жителів.
Російські терористи воюють з мирним населенням, — наголошує Єрмак.
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