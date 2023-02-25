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Ракурс
Під час обстрілу Херсона постраждали двоє рятувальників, фото: «Сила правди»

У Херсоні через російський обстріл поранені двоє рятувальників

25 лют 2023, 13:37
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У Херсоні через російський обстріл поранені двоє працівників обласної аварійно-рятувальної служби.





Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Фахівці закривали OSB-листами вікна на вулиці Полтавській у Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога, — вказано в повідомленні. — Чоловіки дістали уламкові поранення. Постраждалих шпиталізували, їм надається вся необхідна допомога.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі повідомив, що в результаті сьогоднішнього артилерійського обстрілу Херсона у лікарні опинилися троє місцевих жителів.

Російські терористи воюють з мирним населенням, — наголошує Єрмак.

Джерело: Ракурс


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