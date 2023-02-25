Выезд забронированных военнообязанных за границу - Шмыгаль объяснил постановление Кабмина

https://racurs.ua/n180321-vyezd-zabronirovannyh-voennoobyazannyh-za-granicu-shmygal-obyasnil-postanovlenie-kabmina.html

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Заброньовані українськими підприємствами працівники зі статусом військовозобов’язаних не зможуть їхати у закордонні відрядження.

Таке роз’яснення зробив прем'єр-міністр Шмигаль.

Ми не прописували та не передбачали цього в ухвалі, — сказав Шмигаль в інтерв’ю Forbes Україна.

27 січня Кабінет міністрів затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Тепер це можуть робити не лише державні стратегічні підприємства чи постачальники Міноборони.

З одного боку, уряд більш чітко виписав процедуру та критерії для отримання броні, з іншого — як і раніше, цією можливістю зможуть скористатися переважно великі підприємства.

24 січня Міністерство економіки, яке відповідає в уряді за процедуру бронювання, провело велику нараду з представниками найбільших бізнес-асоціацій.

Перша ключова зміна — тепер подаватися на бронювання співробітників можуть не лише державні структури та підприємства, що виробляють товари для ЗСУ або виконують «мобілізаційні завдання» (тобто так чи інакше працюють на підтримку сектору оборони), а й компанії, що отримали статус «критично важливих для економіки».

Надавати такий статус можуть профільні міністерства або обласні держадміністрації (раніше бронюванням опікувалися міністерства). Його потрібно підтверджувати раз на рік. Для цього необхідно відповідати трьом з семи критеріїв, вказаних у постанові Кабміну.