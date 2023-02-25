Кремль промолчал в годовщину войны, потому что не смог достичь ни одной заявленной цели - ISW

https://racurs.ua/n180322-kreml-promolchal-v-godovschinu-voyny-potomu-chto-ne-smog-dostich-ni-odnoy-zayavlennoy-celi-isw.html

Ракурс

У росії мовчали про річницю війни проти України, найімовірніше через те, що після року Кремль не зумів досягти жодної зі своїх заявлених цілей.

Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Попри те, що протягом останнього тижня президент росії володимир путін неодноразово виступав із публічними заявами, 24 лютого він красномовно промовчав.

Рішення не коментувати річницю з початку вторгнення в Україну може бути пов’язане з тим, що росія з липня минулого року не здійснила будь-яких помітних територіальних завоювань, пишуть аналітики ISW у своєму щоденному зведенні.

Напередодні заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв заявив, що Москва претендуватиме на перемогу у війні. Важливо відсунути кордони загроз нашій країні якнайдалі, навіть якщо це будуть кордони Польщі, — написав він.

Як вважають в ISW, Кремль використовує колишнього російського президента, щоб відвернути увагу від військових невдач росії.