Кремль промовчав у річницю війни, бо не зміг досягти жодної заявленої мети - ISW

https://racurs.ua/ua/n180322-kreml-promovchav-u-richnycu-viyny-bo-ne-zmig-dosyagty-jodnoyi-zayavlenoyi-mety-isw.html

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У росії мовчали про річницю війни проти України, найімовірніше через те, що після року Кремль не зумів досягти жодної зі своїх заявлених цілей.

Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Попри те, що протягом останнього тижня президент росії володимир путін неодноразово виступав із публічними заявами, 24 лютого він красномовно промовчав.

Рішення не коментувати річницю з початку вторгнення в Україну може бути пов’язане з тим, що росія з липня минулого року не здійснила будь-яких помітних територіальних завоювань, пишуть аналітики ISW у своєму щоденному зведенні.

Напередодні заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв заявив, що Москва претендуватиме на перемогу у війні. Важливо відсунути кордони загроз нашій країні якнайдалі, навіть якщо це будуть кордони Польщі, — написав він.

Як вважають в ISW, Кремль використовує колишнього російського президента, щоб відвернути увагу від військових невдач росії.