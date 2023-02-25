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Кремль промовчав у річницю війни, бо не зміг досягти жодної заявленої мети - ISW
Кремль промовчав у річницю війни, бо не зміг досягти жодної заявленої мети — ISWhttps://racurs.ua/ua/n180322-kreml-promovchav-u-richnycu-viyny-bo-ne-zmig-dosyagty-jodnoyi-zayavlenoyi-mety-isw.htmlРакурс
У росії мовчали про річницю війни проти України, найімовірніше через те, що після року Кремль не зумів досягти жодної зі своїх заявлених цілей.
Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).
Попри те, що протягом останнього тижня президент росії володимир путін неодноразово виступав із публічними заявами, 24 лютого він красномовно промовчав.
Рішення не коментувати річницю з початку вторгнення в Україну може бути пов’язане з тим, що росія з липня минулого року не здійснила будь-яких помітних територіальних завоювань, пишуть аналітики ISW у своєму щоденному зведенні.
Напередодні заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв заявив, що Москва претендуватиме на перемогу у війні. Важливо відсунути кордони загроз нашій країні якнайдалі, навіть якщо це будуть кордони Польщі, — написав він.
Як вважають в ISW, Кремль використовує колишнього російського президента, щоб відвернути увагу від військових невдач росії.
Заяви Медведєва підкреслюють той факт, що Кремль продовжує переслідувати нереалістичні максималістські цілі, навіть попри неможливість запропонувати російському народу значні успіхи після року дорогої війни в Україні, — вважають дослідники.
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