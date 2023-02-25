Порошенко ответил на казус, произошедший на пресс-конференции Зеленского

https://racurs.ua/n180326-poroshenko-otvetil-na-kazus-proizoshedshiy-na-press-konferencii-zelenskogo.html

Ракурс

Петро Порошенко, екс-президент та нардеп, відреагував на випад у свй бік від президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що Зеленський на своїй великій прес-конфренції 24 лютого вибухнув гнівним спічем від запитання журналістки «5 каналу» про екс-голову СБУ Івана Баканова та рішення Офісу президента не інформувати українців про можливе вторгнення рф.

На запитання журналістки Зеленський не відповів, але зазначив, що «ми переможемо з отаким вже як є президентом».

А от з тим, що був — ми не перемогли, — сказав Зеленський, маючи на увазі Порошенка та підписані ним у 2015 році мінські угоди.

Він також сказав, що долучився до вигнання росіян з Верховної Ради та олігархів з українського суспільства. При цьому Зеленський сказав, що серед олігархів і власник «5 каналу».

Порошенко у своїх соцмережах 25 лютого написав, що «кожен українець втомився від війни» і від втоми треба контролювати емоції — «нам усім, в тому числі і мені».

Екс-президент написав, що у всіх українських політиків нині є лише один ворог: путін і вся його рашистська нечисть.

Ворог знає: його єдиний шанс — це роз'єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації, — вважає Порошенко.

Він розповів, що нічого не планує міняти у своїй стратегії через репліку на прес-конференції.

Послухав — і забув, — вважає Порошенко.

Водночас він нагадав, що основою ж демократії була і залишається свобода слова, а завдання журналістів — ставити питання, завдання політиків на них спокійно відповідати.