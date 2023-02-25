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Ракурс
Зеленский показал комнату, в которой живет с начала войны, и свой гардероб

Зеленский показал комнату, в которой живет с начала войны, и свой гардероб (ФОТО, ВИДЕО)

25 фев 2023, 18:10
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Президент України Володимир Зеленський уперше показав, де саме мешкає з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.





У фільмі українського журналіста Дмитра Комарова Зеленський провів екскурсію своєю квартирою на Банковій в Адміністрації президента.

Зеленський показав кімнату, в якій живе від початку війни, і свій гардероб

Зеленський показав кімнату, в якій живе від початку війни, і свій гардероб

Рік тому, вранці 24 лютого, Зеленський одразу подався на Банкову. Пізніше до нього приїхали дружина з дітьми, їм небезпечно було залишатися вдома.

З того часу Зеленський живе в одній із кімнат АП.

Це мій дім, — сказав він Комарову. — У мене було те, в чому я їздив на фронт, маю тут невеликий гардероб. Там однаковий одяг.

Зеленський у перші дні повномасштабної війни змінив діловий костюм на речі кольору хакі. Він також показав піджак та сказав, що повернеться до нього, коли буде перемога України.

Зеленський показав кімнату, в якій живе від початку війни, і свій гардероб

Источник: Ракурс


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