ВСУ взорвали дамбу возле Бахмута, чтобы замедлить движение окупантов с севера - СМИ

https://racurs.ua/n180334-vsu-vzorvali-dambu-vozle-bahmuta-chtoby-zamedlit-dvijenie-okupantov-s-severa-smi.html

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Російські пропагандисти повідомляють, що Збройні сили України нібито підірвали греблю в Бахмуті на Північному ставку, щоб уповільнити рух окупантів з півночі.

А найманці ПВК «Вагнера» фотографуються біля стели села Ягідне, що на північному заході Бахмута, стверджуючи, що вони його захопили. Генштаб це поки що не підтверджує.

Стела знаходиться доволі далеко від села. У Ягідному незначна кількість приватних будинків та господарчі будівлі.

Нагадаємо, що до Бахмута приїжджав очільник Командування Сухопутних військ України Олександр Сирський. Він повідомив, що бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.