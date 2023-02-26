Военные оценили угрозу для Украины со стороны фейковой ПМР. Фото: Варта1

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Україна готова до загроз з боку невизнаної Придністровської молдавської республіки.

Українські військові прокоментували нібито підготовку Україною провокацій проти фейкового Придністров’я та наголосили, що зараз державі й без того є куди просувати свої війська. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк 26 лютого заявила в ефірі інформаційного телемарафону.

Вона відзначила, що кордон України з боку вигаданої ПМР був добре укріплений і до початку повномасштабного російського вторгнення. У Києві розуміли, що наявність там військового контингенту може передбачати певну загрозу.

Однак зараз вся ситуація навколо Придністров’я свідчить про те, що цим формуванням нізвідки чекати на підкріплення.

А будь-яка операція — або повітряний десант, або наводний — як вони розповідають, для них просто нереальна. Наявність наших сил угруповань і потужностей, які вздовж кордону з Придністров’ям, абсолютно адекватна тій загрозі, яка гіпотетично ймовірна з того напрямку — у разі абсолютної відчайдушності, — зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, міністерство оборони рф заявило, що Україна «готує збройну провокацію» проти невизнаного Придністров’я у Молдові «найближчим часом». Однак у Кишиневі цю вигадану москвою інформацію не підтвердили.