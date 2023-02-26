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Ракурс
В Киеве предлагают назвать улицу в честь погибшего министра, фото: Violity

Депутаты предлагают назвать улицу в Киеве в честь погибшего главы МВД

26 фев 2023, 15:12
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Народні депутати пропонують назвати одну з вулиць у Києві на честь загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.





Про це у своєму Telgram-каналі повідомила нардеп Галина Янченко, опублікувавши фото відповідного звернення до очільника КМДА Віталія Кличка.

Разом з колегами ми зібрали підписи для перейменування однієї з вулиць біля МВС іменем Дениса Монастирського. Під цим зверненням до київського самоврядування вже підписалися 150 народних депутатів, — зазначила Янченко. — Наступного тижня планую зустрітися з київською владою щодо цього питання.

Монастирський загинув вранці 18 січня в результаті падіння у Броварах вертольота, на борту котрого він перебував.

Фото: Галина Янченко

Источник: Ракурс


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