Депутаты предлагают назвать улицу в Киеве в честь погибшего главы МВД

В Киеве предлагают назвать улицу в честь погибшего министра, фото: Violity

https://racurs.ua/n180349-deputaty-predlagaut-nazvat-ulicu-v-kieve-v-chest-pogibshego-glavy-mvd.html

Ракурс

Народні депутати пропонують назвати одну з вулиць у Києві на честь загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Про це у своєму Telgram-каналі повідомила нардеп Галина Янченко, опублікувавши фото відповідного звернення до очільника КМДА Віталія Кличка.

Разом з колегами ми зібрали підписи для перейменування однієї з вулиць біля МВС іменем Дениса Монастирського. Під цим зверненням до київського самоврядування вже підписалися 150 народних депутатів, — зазначила Янченко. — Наступного тижня планую зустрітися з київською владою щодо цього питання.

Монастирський загинув вранці 18 січня в результаті падіння у Броварах вертольота, на борту котрого він перебував.