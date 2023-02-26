Депутаты предлагают назвать улицу в Киеве в честь погибшего главы МВД

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киеве предлагают назвать улицу в честь погибшего министра, фото: Violity
Депутаты предлагают назвать улицу в Киеве в честь погибшего главы МВДhttps://racurs.ua/n180349-deputaty-predlagaut-nazvat-ulicu-v-kieve-v-chest-pogibshego-glavy-mvd.htmlРакурс
Народні депутати пропонують назвати одну з вулиць у Києві на честь загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
Про це у своєму Telgram-каналі повідомила нардеп Галина Янченко, опублікувавши фото відповідного звернення до очільника КМДА Віталія Кличка.
Разом з колегами ми зібрали підписи для перейменування однієї з вулиць біля МВС іменем Дениса Монастирського. Під цим зверненням до київського самоврядування вже підписалися 150 народних депутатів, — зазначила Янченко. — Наступного тижня планую зустрітися з київською владою щодо цього питання.
Монастирський загинув вранці 18 січня в результаті падіння у Броварах вертольота, на борту котрого він перебував.
Читайте также
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...