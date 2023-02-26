Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві пропонують назвали вулицю на честь загиблого міністра, фото: Violity

Депутати пропонують назвати вулицю в Києві на честь загиблого очільника МВС

26 лют 2023, 15:12
999

Народні депутати пропонують назвати одну з вулиць у Києві на честь загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.





Про це у своєму Telgram-каналі повідомила нардеп Галина Янченко, опублікувавши фото відповідного звернення до очільника КМДА Віталія Кличка.

Разом з колегами ми зібрали підписи для перейменування однієї з вулиць біля МВС іменем Дениса Монастирського. Під цим зверненням до київського самоврядування вже підписалися 150 народних депутатів, — зазначила Янченко. — Наступного тижня планую зустрітися з київською владою щодо цього питання.

Монастирський загинув вранці 18 січня в результаті падіння у Броварах вертольота, на борту котрого він перебував.

Фото: Галина Янченко

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів