Депутати пропонують назвати вулицю в Києві на честь загиблого очільника МВС

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У Києві пропонують назвали вулицю на честь загиблого міністра, фото: Violity
Депутати пропонують назвати вулицю в Києві на честь загиблого очільника МВСhttps://racurs.ua/ua/n180349-deputaty-proponuut-nazvaty-vulycu-v-kyievi-na-chest-zagyblogo-ochilnyka-mvs.htmlРакурс
Народні депутати пропонують назвати одну з вулиць у Києві на честь загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
Про це у своєму Telgram-каналі повідомила нардеп Галина Янченко, опублікувавши фото відповідного звернення до очільника КМДА Віталія Кличка.
Разом з колегами ми зібрали підписи для перейменування однієї з вулиць біля МВС іменем Дениса Монастирського. Під цим зверненням до київського самоврядування вже підписалися 150 народних депутатів, — зазначила Янченко. — Наступного тижня планую зустрітися з київською владою щодо цього питання.
Монастирський загинув вранці 18 січня в результаті падіння у Броварах вертольота, на борту котрого він перебував.
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