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Ракурс
Мобілізовані в рф через соцмережі скаржаться на військове командування

Мобілізовані в рф через соцмережі скаржаться на військове командування (ВІДЕО)

20 січ 2023, 15:14
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Мобілізовані росіяни з Ярославської області рф скаржаться на військове командування, яке кинуло їх на передову лінію без потрібної зброї і забезпечення, а потім наказало відступати.





Відео оприлюднив Телеграм-канал InformNapalm.

Нам командир роти дав наказ відступати, бо нас обстрілювали з танків і мінометів. Командування нас не прикривало і не надавало підтримки. У нас були лише автомати… Тепер з нас роблять дезертирів, — заявив російський солдат.

Мобілізовані росіяни вважають, що командування їх ошукало і кинуло.

Джерело: Ракурс


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