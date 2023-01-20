Мобілізовані в рф через соцмережі скаржаться на військове командування

https://racurs.ua/ua/n179057-mobilizovani-v-rf-cherez-socmereji-skarjatsya-na-viyskove-komanduvannya-video.html

Ракурс

Мобілізовані росіяни з Ярославської області рф скаржаться на військове командування, яке кинуло їх на передову лінію без потрібної зброї і забезпечення, а потім наказало відступати.

Відео оприлюднив Телеграм-канал InformNapalm.

Нам командир роти дав наказ відступати, бо нас обстрілювали з танків і мінометів. Командування нас не прикривало і не надавало підтримки. У нас були лише автомати… Тепер з нас роблять дезертирів, — заявив російський солдат.

Мобілізовані росіяни вважають, що командування їх ошукало і кинуло.