О начале наступления россиян на Луганщине заявили власти. Фото:

https://racurs.ua/n180372-nachalos-nastuplenie-rossiyan-na-luganschine-vlasti.html

Ракурс

Окупаційна армія росії посилила атаки в Луганській області.

Останнім часом почастішали як обстріли позицій ЗСУ, так і деокупованих населених пунктів. Також ворог активніше штурмує. В атаку йде сама лише піхота, або піхота за підтримки бронетехніки. Про це 27 лютого повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Можна сказати пристойна ескалація у нас почалася, — зазначив він.

За словами очільника області, активні бойові дії тривають на Сватівському та Кремінському напрямках, а також в районі Білогорівки. Ворог часто наступає малими групами. А на окуповану територію регіону ворог перекинув велику кількість важкої техніки та новомобілізованих солдатів з росії.

Ми бачимо, що йдуть у наступ на різних напрямках. Тобто зараз це зондування слабких місць, — заявив Гайдай.

Нагадаємо, наступ російських військ в Україні зараз зосереджений на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. В Генштабі ЗСУ заявляють, що щодня українські захисники відбивають десятки ворожих атак.