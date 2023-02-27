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Ракурс
Про початок наступу росіян на Луганщині заявила влада. Фото:

Розпочався наступ росіян на Луганщині — влада

27 лют 2023, 13:19
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Окупаційна армія росії посилила атаки в Луганській області.





Останнім часом почастішали як обстріли позицій ЗСУ, так і деокупованих населених пунктів. Також ворог активніше штурмує. В атаку йде сама лише піхота, або піхота за підтримки бронетехніки. Про це 27 лютого повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Можна сказати пристойна ескалація у нас почалася, — зазначив він.

За словами очільника області, активні бойові дії тривають на Сватівському та Кремінському напрямках, а також в районі Білогорівки. Ворог часто наступає малими групами. А на окуповану територію регіону ворог перекинув велику кількість важкої техніки та новомобілізованих солдатів з росії.

Ми бачимо, що йдуть у наступ на різних напрямках. Тобто зараз це зондування слабких місць, — заявив Гайдай.

Нагадаємо, наступ російських військ в Україні зараз зосереджений на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. В Генштабі ЗСУ заявляють, що щодня українські захисники відбивають десятки ворожих атак.

Джерело: Ракурс


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