россияне обстреляли населенные пункты Донбасса. Фото: Павел Кириленко

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Армія російської федерації продовжує обстрілювати населені пункти Донецької області.

Зокрема, 27 лютого ворог завдавав ударів по селищу Курахівка. Є інформація про одного загиблого. Обстріл триває.Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Також місцеві Telegram-канали поширили інформацію про вибухи в місті Костянтинівка. За словами жителів, загарбники завдали ударів по населеному пункту.

Місцева влада та українські військові поки не коментували ситуацію. Костянтинівка розташована за 27 км західніше Бахмута.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що вночі 27 лютого окупанти атакували двома ракетами С-300 місто Мирноград. Було пошкоджено чотири приватні будинки та місцевий стадіон.

На Волноваському напрямку під обстрілами були Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка, а на Донецькому напрямку опинилася під обстрілом Курахівська територіальна громада. Поранення дістала одна особа.

А на Горлівському напрямку внаслідок обстрілів поранення дістала одна особа, а три будинки пошкоджені в Костянтинівці, а ще один будинок — в Предтечиному.

Нагадаємо, 26 лютого російські загарбники 17 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Окупанти накривали вогнем Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Були зафіксовані руйнування.