Війська рф обстріляли Дніпропетровщину. Фото: ОПУ

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Дніпропетровська область продовжує потерпати від обстрілів російської артилерії.

Минулої ночі, 26 лютого, ворог 17 разів обстріляв Нікопольський район. Агресор накрив вогнем Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Люди не постраждали, але є руйнування. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Встановлено, що в Нікополі пошкоджені три приватні житлові будинки, в одному з них горів дах, вогонь рятувальники вже приборкали. А ще у місті понівечені дві багатоповерхівки, ресторан, газопровід та лінія електропередач.

У Марганці внаслідок обстрілів постраждало приватне підприємство, коледж, багатоквартирний будинок, декілька нежитлових будівель. Триває обстеження територій, а масштаби руйнувань уточнюються.

росіяни хочуть нас залякати. Терором цивільних людей. Руйнуванням критичної інфраструктури. Ганебними методами. Вони не розуміють одного: українці ніколи не стануть рабами. Вільних та сильних духом не зламати. Тримаймося. Єднаймося. Не падаймо духом. Перемога близько, — написав Лисак.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого російські загарбники дев’ять разів били з важкої артилерії по Нікополю та Марганцю Дніпропетровської області. Були зафіксовані значні руйнування.