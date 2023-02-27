В Воздушных силах ВСУ отреагировали на взрывы в Мачулищах - Чудесная новость

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Відмінною новиною назвав повідомлення про пошкодження російського літака А-50 на аеродромі в Мачулищах представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Для України, для її повітряних сил це чудова новина, що тут сказати, — зазначив Ігнат. — Цей літак постійно в повітрі, постійно проводить розвідку радіолокації нашої території, сканує наші засоби ППО і виявляє їх місцезнаходження, відстежує напрямки польотів нашої авіації. Він постійно супроводжує ракетні атаки.

Гнат розповів, що росія має близько дев’яти таких розвідувальних літаків.

Ці літаки дуже важливі для ведення бойових дій, і Україна теж хотіла б мати такі літаки, які б також забезпечували дії нашої авіації та розвідки, — сказав Ігнат.

Нагадаємо, вибухи на аеродромі у Мачулищах пролунали вранці у неділю, 26 лютого. Як розповів керівник BYPOL Олександр Азаров, білоруські партизани скинули з дронів вибухові пристрої на російське ДРЛО А-50, літак сильно постраждав.

Офіційно ані росія, ані білорусь цю інформацію не коментують.

Рот путіна дмитро пєсков відмовився коментувати удар по російському літаку далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У ВКС РФ на аеродромі «Мачулищі» під Мінськом. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.

Ні, нам нема чого тут сказати. Це все-таки інформація, яка була опублікована, в ній йшлося про білорусь, і білорусь спростувала, — сказав пєсков.

Але білорусь офіційно взагалі не коментувала інформацію про інцидент.

В самозванця лукашенка 27 лютого відбулася нарада з вузьким колом силовиків. До себе він запросив держсекретаря Ради безпеки, міністрів внутрішніх справ і оборони, керівників КДБ і Держприкордонкомітету.

Лукашенківські ЗМІ ніяк не прокоментували інформацію про підрив російського літака на аеродромі Мачулищі.