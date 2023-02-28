ВСУ отразили свыше 60 атак рф в восточных областях - Генштаб раскрыл детали

https://racurs.ua/n180398-vsu-otbili-svyshe-60-atak-rf-v-vostochnyh-oblastyah-genshtab-raskryl-detali.html

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Росія зосередила основні зусилля задля наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 28 лютого.

Наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках. Водночас ворог завдав вісім ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України, — повідомили військові.

Вчора підрозділи Сил оборони знищили 11 іранських ударних безпілотників-камікадзе типу «Шахед-136» та 1 — типу «Зала». У відповідь авіація завдала чотири удари по районах зосередження окупантів, а ракетні війська й артилерія уразили один пункт управління, два райони скупчення живої сили рф та дві позиції протиповітряної оборони.

Армія рф обмежує пересування цивільних на тимчасово окупованій території Херсонської області. В’їзд в населений пункт Промінь дозволено тільки громадянам з місцевою реєстрацією та за наявністю спеціальної перепустки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Кремінна, Діброва та Білогорівка Луганської області, а також обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області. На цьому напрямку воєнні злочинці рф обстріляли 12 населених пунктів.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог атакував позиції ЗСУ, й здійснив декілька безуспішних наступів в напрямку Кам’янки, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку росіяни продовжили завдавати вогневого ураження понад 20 населеним пунктам.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 25 населених пунктів Херсонської області, зокрема, Гаврилівка, Качкарівка, Веселе, Тягинка, Інженерне, Антонівка, Берегове та Херсон.