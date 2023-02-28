В бою у Марьинки «Джавелин» ВСУ уничтожили пять БМП и три танка рф

https://racurs.ua/n180404-v-bou-u-marinki-djavelin-vsu-unichtojili-pyat-bmp-i-tri-tanka-rf-video.html

Ракурс

79-та окрема десантно-штурмова бригада, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, оприлюднила відеозапис бою з російськими окупаційними військами.