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В бою у Марьинки «Джавелин» ВСУ уничтожили пять БМП и три танка рф
В бою у Марьинки «Джавелин» ВСУ уничтожили пять БМП и три танка рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180404-v-bou-u-marinki-djavelin-vsu-unichtojili-pyat-bmp-i-tri-tanka-rf-video.htmlРакурс
79-та окрема десантно-штурмова бригада, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, оприлюднила відеозапис бою з російськими окупаційними військами.
Бій відбувся 22 лютого під хутором Побєда, поблизу Мар’їнки. Оператор протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin з підрозділу миколаївських десантників особисто знищив п’ять БМП-3 та три танки в одному бою, — йдеться у повідомленні.
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