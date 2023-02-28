В бою біля Мар’їнки “Джавелін” ЗСУ знищив п’ять БМП і три танки рф

https://racurs.ua/ua/n180404-v-bou-bilya-mar-yinky-djavelin-zsu-znyschyv-p-yat-bmp-i-try-tanky-rf-video.html

Ракурс

79-та окрема десантно-штурмова бригада, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, оприлюднила відеозапис бою з російськими окупаційними військами.