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В бою біля Мар’їнки “Джавелін” ЗСУ знищив п’ять БМП і три танки рф
В бою біля Мар’їнки «Джавелін» ЗСУ знищив п’ять БМП і три танки рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180404-v-bou-bilya-mar-yinky-djavelin-zsu-znyschyv-p-yat-bmp-i-try-tanky-rf-video.htmlРакурс
79-та окрема десантно-штурмова бригада, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, оприлюднила відеозапис бою з російськими окупаційними військами.
Бій відбувся 22 лютого під хутором Побєда, поблизу Мар’їнки. Оператор протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin з підрозділу миколаївських десантників особисто знищив п’ять БМП-3 та три танки в одному бою, — йдеться у повідомленні.
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