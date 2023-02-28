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Ракурс
В бою біля Мар’їнки “Джавелін” ЗСУ знищив п’ять БМП і три танки рф

В бою біля Мар’їнки «Джавелін» ЗСУ знищив п’ять БМП і три танки рф (ВІДЕО)

28 лют 2023, 10:35
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79-та окрема десантно-штурмова бригада, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, оприлюднила відеозапис бою з російськими окупаційними військами.





Бій відбувся 22 лютого під хутором Побєда, поблизу Мар’їнки. Оператор протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin з підрозділу миколаївських десантників особисто знищив п’ять БМП-3 та три танки в одному бою, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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