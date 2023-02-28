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Буданов - Следующие три месяца определят ход событий войны
Буданов — Следующие три месяца определят ход событий войныhttps://racurs.ua/n180405-budanov-sleduuschie-tri-mesyaca-opredelyat-hod-sobytiy-voyny.htmlРакурс
Наступні три місяці будуть дуже активними, які визначать подальший перебіг подій у війні росії проти України. Про це заявив в інтерв’ю «Голосу Америки» очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
Він відповів на запитання журналіста про те, що події весною будуть визначальними:
Не те що визначальними. Вони будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії, якщо ви до цього ведете. Так, вони будуть. І з їх боку намагання, і з нашого боку, — вказав очільник розвідки.
Зі слів Буданова, йдеться про усі напрямки: схід, Донецьку, Луганську області та південь країни.
Нагадаємо, раніше Буданов розповів, що російська армія наразі не має планів щодо повторного наступу на Київ.
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