БМП и пехота ВСУ обнулили врага на линии фронта

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Ракурс

17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продемонструвала як знищують російських окупантів на лінії фронту.

Про це 28 лютого повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Воїни 17-тої окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка обнуляють ворога за допомогою бойових машин піхоти і гарно навчених піхотинців, — йдеться у повідомленні.