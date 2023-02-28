Киберполиция разоблачила организатора молодежного движения «ЧВК «Редан»

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Ракурс

Правоохоронці встановили адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху «ПВК «Редан».

Ним виявився 16-річний житель Дніпра. Про це сьогодні, 28 лютого, повідомила прес-служба Нацполіції.

Telegram-канал вже заблоковано.

За словами хлопця, канал був створений для отримання заробітку від реклами, тож для популяризації ресурсу він використав назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало 10 доларів США, — зазначають у поліції.

Зазначається, що з хлопцем та його батьками наразі спілкуються правоохоронці.

У поліції зазначають, що станом на сьогодні заблокували вже 18 Telegram-каналів та груп, які були створені для проведення російської ІПСО, дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

Нагадаємо, в Україні останнім часом почали масово поширювати молодіжний рух ПВК «Редан», який виник й активно діє в росії. Його учасники збираються великими групами й в громадських місцях влаштовують бійки між представниками субкультур.