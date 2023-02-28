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Ракурс
Спутниковый снимок аэродрома в Мачулищах, фото: Bellingcat

Появились спутниковые снимки аэродрома в Мачулищах после вероятной атаки БПЛА (ФОТО)

28 фев 2023, 22:49
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Супутникові знімки білоруського аеродрому в Мачулищах, котрий 26 лютого, ймовірно, зазнав атаки безпілотниками, з’явилися у мережі.





Про це повідомляється у на сторінці спільноти журналістських розслідувань Bellingcat.

26 лютого білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції заявили, що російський літак раннього попередження та управління A-50 було пошкоджено внаслідок атак з безпілотного літального апарату. Наразі Bellingcat отримав супутникові знімки після ймовірної атаки на авіабазу Мачулищах, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що знімки були зроблені сьогодні, 28 лютого. На них можна побачити літак, схожий на А-50, з темними плямами на крилах.

Порівняння з більш ранніми знімками літака показує, що колір крил відрізняється. Однак це може бути наслідком снігопаду, тож у Bellingcat зазначають, що наразі підтвердити заяву BYPOL про успішну атаку на A-50 не можуть.

Супутниковий знімок аеродрому в Мачулищах, фото: Bellingcat

Джерело: Bellingcat

Источник: Ракурс


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