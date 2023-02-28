Спутниковый снимок аэродрома в Мачулищах, фото: Bellingcat

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Ракурс

Супутникові знімки білоруського аеродрому в Мачулищах, котрий 26 лютого, ймовірно, зазнав атаки безпілотниками, з’явилися у мережі.

Про це повідомляється у на сторінці спільноти журналістських розслідувань Bellingcat.

26 лютого білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції заявили, що російський літак раннього попередження та управління A-50 було пошкоджено внаслідок атак з безпілотного літального апарату. Наразі Bellingcat отримав супутникові знімки після ймовірної атаки на авіабазу Мачулищах, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що знімки були зроблені сьогодні, 28 лютого. На них можна побачити літак, схожий на А-50, з темними плямами на крилах.

Порівняння з більш ранніми знімками літака показує, що колір крил відрізняється. Однак це може бути наслідком снігопаду, тож у Bellingcat зазначають, що наразі підтвердити заяву BYPOL про успішну атаку на A-50 не можуть.

Maxar has also made imagery available, which provides a slightly higher resolution image of the aircraft. pic.twitter.com/GsdLzDnsYm — Bellingcat (@bellingcat) February 28, 2023

Джерело: Bellingcat