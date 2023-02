Супутникові знімки білоруського аеродрому в Мачулищах, котрий 26 лютого, ймовірно, зазнав атаки безпілотниками, з’явилися у мережі.

Про це повідомляється у на сторінці спільноти журналістських розслідувань Bellingcat.

Зазначається, що знімки були зроблені сьогодні, 28 лютого. На них можна побачити літак, схожий на А-50, з темними плямами на крилах.

Порівняння з більш ранніми знімками літака показує, що колір крил відрізняється. Однак це може бути наслідком снігопаду, тож у Bellingcat зазначають, що наразі підтвердити заяву BYPOL про успішну атаку на A-50 не можуть.

Maxar has also made imagery available, which provides a slightly higher resolution image of the aircraft. pic.twitter.com/GsdLzDnsYm