Російські «шахеди» знову залітали до білорусі, інфографіка: «Беларускі Гаюн»

https://racurs.ua/ua/n202418-shahed-yakyy-atakuvav-ukrayinu-proletiv-170-km-po-pivdni-bilorusi-infografika.html

Ракурс

До білорусі з України за останні 24 години залетіли щонайменше шість російських дронів-камікадзе типу «Шахед».

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Один із «шахедів» пройшов понад 170 км по півдню країни. Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Були зафіксовані такі випадки:

о 14.23 21 грудня один дрон залетів на Комарин і далі вийшов на Прип’ять;

подальші заходи зафіксовані о 15.05, 20.58, 01.03 (два «шахеди») та о 07.31;

«Шахед», який залетів о 15.05 через Асаревичі, пролетів півднем білорусі понад 170 км і вийшов назад в Україну у районі Мілошевичів (Лельчицький район Гомельської області, напроти Житомирської області України);

ще один дрон, який зайшов о 20.58, через Комарин також пішов на захід по кордоні, курсом на Єльськ, де зник з моменту останньої фіксації о 21.30.

Зазначається, що чергова авіація ВПС білорусі не піднімалася.