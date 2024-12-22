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Российские «шахеды» снова залетали в беларусь, инфографика: «Белорусский Гаюн»
«Шахед», атаковавший Украину, пролетел 170 км по югу беларуси (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n202418-shahed-atakovavshiy-ukrainu-proletel-170-km-po-ugu-belarusi-infografika.htmlРакурс
До білорусі з України за останні 24 години залетіли щонайменше шість російських дронів-камікадзе типу «Шахед».
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Один із «шахедів» пройшов понад 170 км по півдню країни. Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Були зафіксовані такі випадки:
- о 14.23 21 грудня один дрон залетів на Комарин і далі вийшов на Прип’ять;
- подальші заходи зафіксовані о 15.05, 20.58, 01.03 (два «шахеди») та о 07.31;
- «Шахед», який залетів о 15.05 через Асаревичі, пролетів півднем білорусі понад 170 км і вийшов назад в Україну у районі Мілошевичів (Лельчицький район Гомельської області, напроти Житомирської області України);
- ще один дрон, який зайшов о 20.58, через Комарин також пішов на захід по кордоні, курсом на Єльськ, де зник з моменту останньої фіксації о 21.30.
Зазначається, що чергова авіація ВПС білорусі не піднімалася.
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