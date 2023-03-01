Силы обороны отбили свыше 85 атак россиян - Генштаб ВСУ

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Захисники України впродовж останньої дня зими відбили понад 85 атак окупаційної армії росії на п’яти напрямках. Про це повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника, — йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали два ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із застосуванням двох безпілотників «Шахед-136». Ці дрони українські бійці збили. Також ворог здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка, Шипилівка та Білогорівка Луганської області, проте успіху не мав. Ще низка сіл були обстріляні з ворожої артилерії.

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують вести наступ й штурмувати Бахмут. Сили оборони відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ і Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції українських військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог вів оборону, на окремих ділянках намагався створити умови для переходу у наступ. Також була обстріляна низка сіл і містечок, включно з Херсоном.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили дев’ять районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів.