ВСУ выбили россиян с позиций на востоке и показали трофеи

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Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України й підпорядковується безпосередньо президенту, вибила російських окупантів із зайнятих ними позицій на східному напрямку.

Про це 1 березня повідомляє прес-служба бригади і Сухопутних військ.

Противник намагався відбити позиції назад, але не вийшло. Ворожа штурмова група впіймала пару точних гранат і втекла, а ворожий танк поїхав назад «сліпим». Працює перша рота 20 ОБСП президентської бригади, — йдеться у повідомленні захисників.

Військовослужбовці також затрофеїли корисні речі та двох росіян.