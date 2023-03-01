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ВСУ выбили россиян с позиций на востоке и показали трофеи
ВСУ выбили россиян с позиций на востоке и показали трофеи (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180432-vsu-vybili-rossiyan-s-poziciy-na-vostoke-i-pokazali-trofei-video.htmlРакурс
Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України й підпорядковується безпосередньо президенту, вибила російських окупантів із зайнятих ними позицій на східному напрямку.
Про це 1 березня повідомляє прес-служба бригади і Сухопутних військ.
Противник намагався відбити позиції назад, але не вийшло. Ворожа штурмова група впіймала пару точних гранат і втекла, а ворожий танк поїхав назад «сліпим». Працює перша рота 20 ОБСП президентської бригади, — йдеться у повідомленні захисників.
Військовослужбовці також затрофеїли корисні речі та двох росіян.
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