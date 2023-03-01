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Ракурс
ЗСУ вибили росіян з позицій на сході й показали трофеї

ЗСУ вибили росіян з позицій на сході й показали трофеї (ВІДЕО)

1 бер 2023, 08:56
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Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України й підпорядковується безпосередньо президенту, вибила російських окупантів із зайнятих ними позицій на східному напрямку.





Про це 1 березня повідомляє прес-служба бригади і Сухопутних військ.

Противник намагався відбити позиції назад, але не вийшло. Ворожа штурмова група впіймала пару точних гранат і втекла, а ворожий танк поїхав назад «сліпим». Працює перша рота 20 ОБСП президентської бригади, — йдеться у повідомленні захисників.

Військовослужбовці також затрофеїли корисні речі та двох росіян.

Джерело: Ракурс


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