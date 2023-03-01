В Евпатории и Черноморском прогремели взрывы — СМИ

https://racurs.ua/n180435-v-evpatorii-i-chernomorskom-progremeli-vzryvy-smi.html

Ракурс

Вибухи пролунали поблизу тимчасово окупованого села Чорноморське та міста Євпаторія у Криму. Мешканці населених пунктів чули звуки вибухів у ніч на 1 березня та під ранок.

Про це повідомив Телеграм-канал «Кримський вітер».

У Чорноморському всю ніч до початку 5.00 (4.00 за київським часом — ред.) було чути вибухи, повідомляє наш підписник. Від вибухів тряслося скло, — йдеться у повідомленні.

О 2.30 (1.30 за київським часом) було чути гучний вибух в районі Євпаторії. Його чули навіть на півночі Севастополя.

Нагадаємо, у Криму російські силовики масово почали вручати «застереження» кримським татарам та розпитувати про дрони. «Застереження» стосувалися заборони на участь у «масових несанкціонованих заходах».