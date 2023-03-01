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Ракурс
В Євпаторії і Чорноморському пролунали вибухи — ЗМІ

В Євпаторії і Чорноморському пролунали вибухи — ЗМІ

1 бер 2023, 09:58
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Вибухи пролунали поблизу тимчасово окупованого села Чорноморське та міста Євпаторія у Криму. Мешканці населених пунктів чули звуки вибухів у ніч на 1 березня та під ранок.





Про це повідомив Телеграм-канал «Кримський вітер».

У Чорноморському всю ніч до початку 5.00 (4.00 за київським часом — ред.) було чути вибухи, повідомляє наш підписник. Від вибухів тряслося скло, — йдеться у повідомленні.

О 2.30 (1.30 за київським часом) було чути гучний вибух в районі Євпаторії. Його чули навіть на півночі Севастополя.

Нагадаємо, у Криму російські силовики масово почали вручати «застереження» кримським татарам та розпитувати про дрони. «Застереження» стосувалися заборони на участь у «масових несанкціонованих заходах».

Джерело: Ракурс


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