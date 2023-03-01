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Мне 34 года и вертолету столько же – пилот ВСУ об авиации на фронте

Мне 34 года и вертолету столько же — пилот ВСУ об авиации на фронте (ВИДЕО)

1 мар 2023, 11:40
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Пілот Збройних сил України, який бере участь в вильотах бойових гелікоптерів на фронті, розповів про виклики повномасштабної війни з росією для авіації.





Відеозапис інтерв’ю пілота гелікоптера ЗСУ Романа для BBC News оприлюднило 1 березня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Чим ближче до цілі — тим нижче ми літаємо. Зазвичай це один-два метри над землею. Це вимога цієї війни. Наші вороги мають ППО, яка здатна нас вичислити. Тому чим нижче ти літаєш, тим більше у тебе шансів вижити, — розповідає Роман.

Зі слів пілота, він літає на пташці, виготовленій ще в радянські часи.

Мені 34 роки і я думаю, що такого ж віку цей вертоліт. Цей гелікоптер виготовлений у радянські часи. Зараз цього нам не достатньо, щоб виграти війну з радянським озброєнням. Коли ти борешся проти більшого ворога, ти не можеш покладатися на кількість, ти переважаєш якістю. Тому саме час змінити це (озброєння — ред.) на щось нове, — підсумував захисник України.

Источник: Ракурс


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