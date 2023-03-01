Мне 34 года и вертолету столько же – пилот ВСУ об авиации на фронте

https://racurs.ua/n180439-mne-34-goda-i-vertoletu-stolko-je-pilot-vsu-ob-aviacii-na-fronte-video.html

Ракурс

Пілот Збройних сил України, який бере участь в вильотах бойових гелікоптерів на фронті, розповів про виклики повномасштабної війни з росією для авіації.

Відеозапис інтерв’ю пілота гелікоптера ЗСУ Романа для BBC News оприлюднило 1 березня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Чим ближче до цілі — тим нижче ми літаємо. Зазвичай це один-два метри над землею. Це вимога цієї війни. Наші вороги мають ППО, яка здатна нас вичислити. Тому чим нижче ти літаєш, тим більше у тебе шансів вижити, — розповідає Роман.

Зі слів пілота, він літає на пташці, виготовленій ще в радянські часи.