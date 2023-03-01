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Мені 34 роки як і цьому вертольоту - пілот ЗСУ про авіацію на фронті
Мені 34 роки як і цьому вертольоту — пілот ЗСУ про авіацію на фронті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180439-meni-34-roky-yak-i-comu-vertolotu-pilot-zsu-pro-aviaciu-na-fronti-video.htmlРакурс
Пілот Збройних сил України, який бере участь в вильотах бойових гелікоптерів на фронті, розповів про виклики повномасштабної війни з росією для авіації.
Відеозапис інтерв’ю пілота гелікоптера ЗСУ Романа для BBC News оприлюднило 1 березня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Чим ближче до цілі — тим нижче ми літаємо. Зазвичай це один-два метри над землею. Це вимога цієї війни. Наші вороги мають ППО, яка здатна нас вичислити. Тому чим нижче ти літаєш, тим більше у тебе шансів вижити, — розповідає Роман.
Зі слів пілота, він літає на пташці, виготовленій ще в радянські часи.
Мені 34 роки і я думаю, що такого ж віку цей вертоліт. Цей гелікоптер виготовлений у радянські часи. Зараз цього нам не достатньо, щоб виграти війну з радянським озброєнням. Коли ти борешся проти більшого ворога, ти не можеш покладатися на кількість, ти переважаєш якістю. Тому саме час змінити це (озброєння — ред.) на щось нове, — підсумував захисник України.
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