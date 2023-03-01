Украина расширяет полосу границы с беларусью и рф и вводит спецрежим

https://racurs.ua/n180449-ukraina-rasshiryaet-polosu-granicy-s-belarusu-i-rf-i-vvodit-specrejim.html

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Смуга кордону України з білоруссю та росією буде розширена до двох кілометрів завширшки. Цю територію замінують, на ній діятиме спеціальний режим.

Прикордонна смуга — це як правило 30−50 метрів на всіх ділянках держкордону, а з росією та білоруссю ця смуга буде до 2 км, — пояснив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

З його слів, місцями смуга може бути меншою від двох кілометрів — це залежатиме від ландшафту та рівня загрози на конкретному напрямку.

Земельні ділянки вздовж цієї прикордонної смуги надаються військовим частинам Держприкордонслужби для того, щоб і облаштувати інженерно-технічні та оборонні споруди тощо. Це здійснюється для посилення контролю і оборони нашого держкордону на цій ділянці, — зазначив Демченко.

На території двокілометрової смуги не виселятимуть місцевих мешканців, але видаватимуть спецдозволи на переміщення та діяльність на цих ділянках. Механізм видачі документів ще опрацьовується.